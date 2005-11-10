24 ottobre 1857, dal cricket nasce il calcio. Il club più vecchio al mondo è in nona divisione

Il 24 ottobre del 1857, a Sheffield, nasce il calcio. Capita a, a Parkfield House, sobborgo di Highfield. Le regole vengono ideate dall'avvocato Nathaniel Crewick in collaborazione con William Prest, fondando lo Sheffield Football Club. Dieci anni dopo vengono adottate dalla Sheffield Football Association, estendendosi poi anche nelle Midlands. Nel 1877, dopo due decenni con partite con regole differenti, le Sheffield Rules e la FA regolamentano lo sport.

La prima

La FIFA e la Football Association considerano lo Sheffield Football Club come la società più vecchia di sempre. E ha sempre conservato il suo status di squadra non professionistica: nel 1885 nasce il primo campionato calcistico inglese, ma lo Sheffield non è abbastanza forte per competere con altri club più forti e così si iscrive a un campionato di amatori. Ora milita nella nona divisione del calcio inglese e non ha mai avuto uno stadio proprio.

Il cricket

Due anni prima, nel 1855, i membri di un club di cricket di Sheffield organizzarono le prime partite in cui il gioco consisteva nel tirare calci ad un pallone senza alcuna regola ufficiale. Ovviamente Nathaniel Creswick e William Prest erano membri di questo club. L’incontro inaugurale avvenne il 24 ottobre del 1857, a Parkfield House nel sobborgo di Highfield a Sheffield.