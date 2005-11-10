25 ottobre 1998, il primo derby d'Italia dopo il mancato rigore di Ceccarini: sempre 1-0

Il 25 ottobre del 1998, al Delle Alpi di Torino, si gioca Juventus-Inter. È il primo derby d'Italia d.C. (dopo Ceccarini), con il rigore non dato per fallo di Iuliano su Ronaldo - abbastanza solare, anche a distanza di decenni - e le proteste vibranti di Moratti, Simoni e tutta la dirigenza nerazzurra.

Per quest'anno non cambiare

Del Piero ad aprile, il 26, Del Piero a ottobre, il 25. La Juventus batte nuovamente l'Inter, ancora per uno a zero, con rete di Pinturicchio, La partita però non è per nulla semplice, perché dopo un primo tempo più o meno dominato, i bianconeri si trovano in dieci per un'espulsione di Zidane, per un'entrataccia a gamba tesa su Paulo Sousa: sarebbe stata espulsione pure con il Var. Come sarebbe stato rigore quello di Galante su Filippo Inzaghi, a tre dal termine: rigore sbagliato da Del Piero ma la ribattuta lo ritrova pronto per l'uno a zero finale. Poi verrà espulso anche Davids.

Juventus - Inter 1-0

Marcatori: 87’ Del Piero

JUVENTUS

Peruzzi; Tudor, Montero, Iuliano (77’ Mirkovic); Di Livio, Deschamps (88’ A. Conte), Tacchinardi, Davids; Zidane; Del Piero, F. Inzaghi (91’ Pessotto).

Allenatore: Marcello Lippi

INTER

Pagliuca; Bergomi, Galante, West; Cauet, Pirlo (65’ Moriero), P. Sousa, Winter, Silvestre (38’ J. Zanetti); Ronaldo, Ventola (75’ Zamorano).

Allenatore: Luigi Simoni