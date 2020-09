25 settembre 1997, Ravanelli si accorda con il Marsiglia e firma un quadriennale

Il 25 settembre 1997 Fabrizio Ravanelli si accorda col Marsiglia firmando un contratto di quattro anni. Dopo l'esperienza non del tutto positiva col Middlesbrough, l'attaccante perugino accettò la proposta dei francesi. C'erano state anche altre offerte pervenute al club inglese: si erano fatti avanti il Borussia Dortmund e l'Everton ma il Marsiglia ha battuto tutti acquistando il giocatore per una cifra intorno ai quattordici miliardi delle vecchi lire. "Vado a cercare fortuna in Francia, in Inghilterra ne ho avuta davvero poca", disse Ravanelli. In due stagioni e mezzo realizzò trentuno reti ma non riuscì ad alzare nessun trofeo.