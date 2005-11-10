Ajax-Atalanta 2-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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23.10.2026 00:19Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Ajax (4-3-3): ter Stegen; Lucas Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen (16' st Tsygankov), Mokio; Brandt (45' st Janse), Marcos Leonardo (20' st Arokodare), Gloukh. A disposizione Heerkens, Paes, Kehrer, Jofre Torrents, Bounida, Pugno, Abdalla. All: Michel
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (34' st Pasalic), Ederson; Elmas (34' st Rowe), De Ketelaere (16' st Samardzic), Zalewski; Scamacca (26' st Krstovic). A disposizione Sonzogni, Sportiello, Idele, Levak, Bernasconi, Bonanomi, Isoa. All: Sarri
Arbitro: Nobre (Por)
Marcatori: 42' st Arokodare (Aj), 47' st Ouazane (Aj)
Ammoniti: Amrabat (Aj), Samardzic (At), Zalewski (At), ter Stegen (Aj)
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