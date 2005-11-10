C’è qualcosa che non torna in casa nerazzurra. Al di là dell’infermeria sempre piuttosto affollata, la sensazione è che ci sia un evidente problema a livello difensivo. I numeri, si sa, non mentono mai. Anche a Bergamo, la squadra di Chivu ha incassato tanti, troppi gol. Un poker di reti subite che sono costate un pareggio amaro. In totale, sono ben 17 i gol al passivo in campionato in sole 12 giornate. Tanto per darvi un altro dato: la scorsa stagione, l’Inter ha chiuso con 35 gol subiti in 18 giornate complessive. Nell’annata 2022/23, invece, solo 22… Insomma, per vincere, serve una difesa registrata e, in questo momento, i nerazzurri sono un colabrodo…

Cosa sta accadendo alla difesa nerazzurra? Al di là di errori grossolani da parte di ogni difensore in rosa, sembra esserci un problema di leadership. L’assenza di gente sgamata come Acerbi e de Vrij sembra aver tolto certezze a tutto il reparto. Bastoni non è sereno (purtroppo da un po’ di tempo), così come Akanji, ovvero i due pilastri sui quali poggiano le fondamenta della difesa di questa stagione. Poi c’è la questione dei nuovi arrivati. Stones ha esperienza ma non è ancora in grado di prendersi in mano le redini del reparto. Spence sta provando a dare il suo contributo… in maniera altalenante. Chivu sta provando a far ruotare più uomini possibili con risultati non certo esaltanti. Dopo una buona prova, ecco arrivare la prestazione sottotono che rimette tutto in discussione.

Certo, il calcio cambia velocemente. In questo momento, gli attacchi vincono le partite. Si segna tanto, si difende meno o, forse, in maniera diversa e meno efficace. Eppure, l’Inter ha sempre raggiunto i suoi traguardi grazie ad una difesa solidissima che, ad oggi, non è più tale. Per fortuna, là davanti, c’è San Pio, l’ormai infallibile Pio Esposito. Il giovane attaccante azzurro è arrivato a quota otto gol nelle ultime cinque gare (tra club e Nazionale) ed è, al momento, il cannoniere della squadra. Diciamo che l’assenza di Lautaro Martinez si è fatta sentire meno grazie a San Pio…

Ora, con il ritorno del capitano, bisognerà capire cosa fare. Oggi è in programma la sfida con lo Stoccarda, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League. Si gioca a San Siro e serve una vittoria, visto che si tratta di una sorta di spareggio. I tedeschi hanno sette punti, uno in più dei nerazzurri. Chi si porta a casa i tre punti, si sentirà più tranquillo in vista dei prossimi impegni. San Pio è pronto a dare una mano, anche se è la difesa a dover dimostrare di poter cambiare registro. A Chivu il difficile compito di scegliere chi mandare in campo…