Atalanta, Gomez si allena in gruppo. A parte Kjaer, Palomino e Zapata

L'Atalanta, in vista della sfida di domenica al Gewiss Stadium (inizio ore 15), ha sostenuto una seduta di allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Kjaer, Palomino e Zapata, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Tutto a posto per Alejandro Gomez, che era uscito contuso dalle sfide con Lazio e Manchester City. Per tutti gli altri palestra, lavoro sul campo e partitelle. Domani pomeriggio, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse, informa il sito ufficiale del club orobico.