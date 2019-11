Barbano (CorSport): "Douglas Costa fa la differenza più di CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fondo del Corriere dello Sport sulla vittoria della Juventus a Mosca e conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dei bianconeri affidato ad Alessandro Barbano. Questo il suo pensiero: "La notte di Mosca vale una qualificazione preziosa, conferma l’imbattibilità in quindici gare (11 in campionato e 4 in Coppa), consacra Douglas Costa come l’uomo che più di tutti, forse oggi più dello stesso Ronaldo, può fare la differenza, e da ultimo dimostra che la Juve di Sarri è diventata una cosa molto complessa. Perché, anche nel giorno in cui gioca male e non affonda come dovrebbe, è in grado di accorciare il campo in un fazzoletto geometrico che si fa e si disfa in pochi secondi in difesa come in attacco. È la cosiddetta dittatura del “torello”: costringe l’avversario a offendere e difendere in un rettangolo di basket. Ed è la prova che questa squadra ha perfettamente interiorizzato la filosofia del suo tecnico".