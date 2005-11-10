Bologna-Inter 1-3: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (3-4-2-1) - Skorupski; Darmian, Casale, Theate (18' st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (31' st Moro), Juan Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (31' st Dovbyk); Piccoli (30' Enem). A disposizione: Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Heggem, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Alhassane, De Silvestri, Vitik. All.: Palladino
Inter (3-5-2) - J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (24' st Diouf), Barella, Zielinski (35' st Calhanoglu), Sucic, Dimarco (24' st Carlos Augusto); Thuram (35' st Mkhitaryan), P. Esposito (13' st Bonny). A disposizione: Di Gennaro; Provedel, Stankovic, Bovio, Mosconi, Spence. All.: Chivu
Arbitro: Doveri
Marcatori: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 25' st Carlos Augusto (I), 38' st Bonny (I)
Ammoniti: Theate (B), P. Esposito (I), Pobega (B), Thuram (I), Juan Miranda (B), Bernardeschi (B), Carlos Augusto (I)