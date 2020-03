Bologna, subito in campo dopo il ko con la Lazio. Dijks in parte col gruppo

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso la sfida con la Juventus. Seduta di scarico in palestra per i titolari di Roma, lavoro atletico sul campo per gli altri, con esercizi sul possesso e partitella finale. Mitchell Dijks si è allenato in parte con i compagni e in parte in maniera differenziata; differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mattias Svanberg.