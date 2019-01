Boniek su Piatek: "E' completo: può segnare nel Milan come nel Real"

© foto di NewsPix/Image Sport

Zibi Boniek, ex attaccante della Juventus ora presidente della Federcalcio polacca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Krzysztof Piatek: "E' molto forte: per lui giocare nel Genoa o in un top club non fa differenza. Non vedo perché dovrebbe smettere di segnare nel caso di approdo in una big. Sa segnare in tutti i modi, poi è dinamico, lavora per la squadra e non si limita ad attendere la palla. Futuro al Milan? Farebbe bene in qualunque tridente. Ripeto, stiamo parlando di un ragazzo che ha tutte le qualità per giocare nel Milan come nel Real Madrid".