Branchini sullo scudetto: "Play off buona idea ma prima pensiamo a salvare il Paese"

Giovanni Branchini, noto agente FIFA tra i più importanti del nostro paese, ha commentato così l'ipotesi di assegnare lo scudetto tramite play off al Corriere dello Sport: "Innanzitutto sarebbe doveroso che chiunque si trovi a decidere l'assegnazione del titolo o dell'accesso alle coppe europee per non parlare di retrocessioni e promozioni, parta dal presupposto che si deve scegliere il male minore perché accontentare tutti sarà impossibile. Ci vuole buonsenso però prima proviamo a limitare i danni e salvare il Paese, poi ci sarà il tempo per parlare e pensare anche al calcio. I play off mi sembrano la decisione più democratica ma sarà una scelta che dovrà essere filtrata proprio dal buon senso".