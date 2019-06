Bucchioni: la Fiorentina di Commisso si ricostruisce dalla società

Fonte: Enzo Bucchioni per firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Prima dell’allenatore e della campagna acquisti, occhi puntati sul management. I nomi che circolano sono tanti, forse troppi. Di sicuro Commisso cerca un profilo internazionale, gente che parla inglese come l’italiano, in grado di muoversi a 360 gradi fra calcio e business. Tanto per cominciare, il profilo di Gandini ex Milan e Roma regge, vedremo il resto. Pensare a personaggi per rapporti territoriali, affinità calabresi in quanto tali, mi sembra anche qui ingenuo. Ma sbaglierò…

Joe Barone da almeno venti giorni si sta occupando di questo aspetto tecnico-calcistico, ha un manager di riferimento che ha fatto uno screening e gli ha prospettato delle soluzioni che saranno analizzate con Rocco Commisso. Di sicuro Antognoni avrà un ruolo, vedremo quale. Ma tra i suggerimenti partiti verso l’entourage di Commisso c’è anche il nome di un altro grande ex viola: Manuel Rui Costa. Da anni direttore sportivo del Benfica, apprezzato come uomo e come manager, molto conosciuto a tutti i livelli, esperienza operativa già notevole, potrebbe davvero mettere insieme molte qualità. Ma, ripeto, la rosa di nomi è in mano a Commisso. La sfoglierà presto.

E prestissimo anche gli incontri operativi con il sindaco Nardella perché lo stadio e la cittadella viola la vogliono costruire anche gli americani. Ma anche con il sindaco di Campi per valutare l’area dove i Della Valle avrebbero voluto far sorgere il centro sportivo giovanile.