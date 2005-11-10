Cagliari-Juventus 1-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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11.10.2026 23:15Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (46’ Deiola), Obert (84’ Fazzini); Romano, Winks, Massolin (59’ Fadera); Adopo, Maldini (69’ Sugawara); Mendy (69’ Nzola). A disposizione: Ciervo, Gagliardini, Kevin, Kofler, Liteta, Radunovic, Sherri, Sugamele, Sulev. All.: Pisacane
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik (64’ Cambiaso), Douglas Luiz (84’ Koopmeiners), Sarr, McKennie (46’ Alajbegovic); Conceicao (46’ Zhegrova), Nico Gonzalez (60’ Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Rugani, Cabal. All.: Spalletti
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 20’ Maldini (C), 81’ Kolo Muani (J)
Ammoniti: McKennie (J), Rodriguez (C), Deiola (C)
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