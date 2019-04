Dal palco del Gran Galà dello Sport in quel di Castiglion Fiorentino, Ilario Castagner, allenatore tra le altre dell'Inter a metà anni '80, ha parlato del caso legato a Mauro Icardi: "Io dico che intanto la moglie di Icardi doveva stare a casa. Ha tolto forza prima a suo marito e poi a tutta la squadra, dagli spogliatoi devono uscire 11 giocatori amici, compatti e aggressivi, tutti portati a giocare per aiutare i compagni e per la società. Spalletti, se lo spogliatoio crede nell'allenatore, è probabile che esca da questa storia. Altrimenti sono guai".