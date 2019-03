© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha voluto mandare il suo in bocca al lupo alla squadra femminile bianconera, che oggi alle 15 sfiderà la Fiorentina Women's per lo Scudetto allo Stadium: "Oggi sarà un giorno importante per l'intero movimento del calcio femminile. Ragazze godetevi lo Stadium e... fino alla fine forza Juventus!", il tweet del difensore.