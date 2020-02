vedi letture

Christillin: "Gare europee di Juve e Inter? Non si possono rinviare, c'è l'ipotesi porte chiuse"

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e dirigente sportivo, ha parlato delle politiche sportive legate all'allarme sul Coronavirus direttamente dagli studi de La Domenica Sportiva: "Ci vorranno delle soluzioni, oggi pomeriggio ho parlato a lungo con la UEFA e loro non si vogliono prendere responsabilità medico-giuridiche-politiche sulle partite. Oltre all'Inter c'è anche la questione della trasferta della Juventus a Lione... Ciò che è certo è che non si possono rinviare quelle partite, come si è invece fatto giustamente per la Serie A. L'ipotesi di giocare a porte chiuse c'è. Tanti rimandi, però, non credo siano possibili dato che abbiamo anche gli Europei questa estate".