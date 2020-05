Coronavirus, finisce male la manifestazione anti-lockdown a Londra: tafferugli e 13 arresti

Almeno 13 manifestanti anti-lockdown sono stati arrestati oggi a Londra. Come riporta la CNN, decine di persone si sono ritrovate in queste ore a Hyde Park per protestare contro le restrizioni governative per l'emergenza Coronavirus. È stato necessario addirittura l'intervento della polizia, con diversi tafferugli e appunto, almeno, 13 arresti.