Coronavirus, Xi Jinping: "Vaccino sarà un bene pubblico mondiale se verrà scoperto in Cina"

"Abbiamo agito con trasparenza e rapidità". Nel corso della riunione virtuale tenuta quest'oggi dall'OMS, il presidente della Cina Xi Jinping s'è difeso dalle accuse piovute negli ultimi giorni sul suo Governo, in particolar modo dagli Stati Uniti: "Abbiamo condiviso l'esperienza sul controllo e le cure con il mondo senza riserve e abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per appoggiare e assistere i Paesi che ne avevano bisogno. Servirà un'indagine esaustiva e professionale sul Covid-19, ma solo quando l'emergenza sarà sotto controllo".

Per quanto riguarda il vaccino, Xi Jinping ha detto che, qualora dovesse essere la Cina a scoprire il vaccino: "Ne farebbe un bene pubblico mondiale".