Anche Alessandro Costacurta, presidente del comitato per l'Europeo Under 21 in Italia, ha parlato così ai microfoni di Sky di Nicolò Zaniolo: "La prima partita che lo vedi, agli Europei Under 19, perse due palloni davanti alla difesa e qualche imprecazione era partita. Poi però in area di rigore, tre palle e tre gol. Lui ha questa freschezza della gioventù che gli permette di fare cose incredibili, dal punto di vista fisico è mostruoso".