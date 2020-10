Covid-19, l'Inghilterra entra in lockdown dal 5/11 al 2/12. Le scuole rimarranno aperte

L'Inghilterra segue la strada tracciata da Francia e Germania ed entra in lockdown. Ad annunciarlo è il primo ministro Boris Johnson: dal 5 novembre al 2 dicembre il Paese britannico comincerà un periodo di lockdown nazionale per cercare di frenare la seconda ondata di contagi da Covid-19. La restrizione non comprenderà la chiusura delle scuole e delle università, che rimarranno regolarmente aperte. Saranno chiusi pub, ristoranti e negozi non essenziali. Sarà permesso lasciare la propria abitazione solo per ragioni specifiche di educazione, lavoro, spesa ed esercizio fisico. Alle persone vulnerabili viene chiesto dei minimizzare quanto più possibile i contatti. Se non agiamo ora" rischiamo di avere "migliaia di morti al giorno" tra alcune settimane, ha detto Johnson in una conferenza stampa evocando in quel caso "un disastro morale" per il servizio sanitario (Nhs) e il Paese. Il primo ministro ha difeso la scelta delle restrizioni locali adottate nelle ultime settimane, sottolineando "i costi del lockdown", ma di fronte ai nuovi dati ha formalizzato il via libera al lockdown bis da giovedì invitando di nuovo la popolazione a "restare a casa". Dal provvedimento sono al momento escluse Scozia, Galles e Irlanda del Nord che hanno l'autorità di decidere se attuare misure simili.