Derby di Milano, Pellegrini: "Nel 1988 mi convinse dello scudetto"

A poche dal derby di Milano dalle colonne de La Gazzetta dello Sport Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha voluto raccontare di uno dei suo tanti ricordi sulla stracittadina: "Mi ricordo con particolare piacere il derby Milan-Inter dell’11 dicembre 1988. Venivamo da una bruciante sconfitta per 3 a 1 con il Bayern di Monaco, dopo aver vinto in casa loro per 2 a 0. Per dirla con parole di Andy Brehme “il portiere fece dei miracoli”. Il momento era delicato, ma la squadra era fortissima sotto ogni punto di vista. Il gol della vittoria sul Milan è stato segnato di testa da Aldo Serena, grande centravanti che avrebbe poi vinto la classifica dei cannonieri, su cross di Giuseppe Bergomi, il mio Capitano. Dopo quel derby, mi convinsi che avremmo vinto lo scudetto!"