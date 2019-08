Domani Atalanta-Torino, i convocati di Mazzarri: Zaza non ce la fa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 20 i calciatori convocati da Walter Mazzarri, allenatore del Torino, per la gara di domani contro l'Atalanta. Assente Simone Zaza che non recupera dall'infortunio subito contro il Wolverhampton; out anche i lungodegenti, da Lyanco a Iago Falque.

Portieri: Gemello, Rosati, Sirigu.

Difensori: Aina, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Singo.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Millico, Parigini, Rauti.