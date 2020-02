Donadoni e il ritiro allungato per il coronavirus: "Stupiti dalla vicenda"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il coronavirus allunga il ritiro dello Shenzhen di Roberto Donadoni. L'ex ct, dal 30 luglio 2019 alla guida del club cinese, è attualmente a Girona con la squadra in ritiro precampionato. Una trasferta che si prolungherà a data destinarsi, almeno per ora, complice l'emergenza sanitaria mondiale e la chiusura delle tratte aeree verso la Cina. Ne ha parlato lo stesso Donadoni al Corriere della Sera: "Abbiamo appreso con stupore della vicenda, eravamo in Cina fino a poco tempo fa. C'è da dire che non viviamo vicino alla zona di Wuhan (tra le due città vi sono oltre 1000 kilometri, ndr)".

Quando tornerete in Cina?

"Il visto per i calciatori cinesi scade a fine febbraio, ma stiamo cercando di ottenere una proroga straordinaria vista la situazione. E poi non abbiamo fretta di tornare, anche considerato che l'inizio del campionato è slittato".

I calciatori sono preoccupati?

"Non possono essere sereni, sono un po' in ansia. Parlano con i loro familiari, che restano chiusi in casa per evitare rischi".