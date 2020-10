Drogba vince il President Award: "Un orgoglio, rappresenta 30 anni di calcio"

vedi letture

Didier Drogba è stato insignito del President Award, premio speciale alla carriera per la punta ivoriana. Queste le parole dell'ex Chelsea: "Sono davvero orgoglioso di questo premio, rappresenta 30 anni di calcio: tanti trofei, tanti ricordi. Giocare in Champions League mi ha aiutato a vincere questo trofeo. Vedendo la lista dei giocatori che hanno vinto questo trofeo, non puoi far altro che essere orgoglioso di averlo vinto".