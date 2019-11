ESCLUSIVA TMW - Moser: "Scudetto Inter? Bisogna che la Juve inizi a perdere"

© foto di Lorenzo Marucci

Francesco Moser, autentico mito del ciclismo, oggi al Giglio d'Oro ha parlato oltre che del mondo delle due ruote, anche di calcio. E da tifoso dell'Inter ha detto a TMW a proposito della corsa scudetto: "Nel calcio non si può mai dire e ci possono essere risultati inaspettati. L'Inter è lì vicina alla Juve ma se i bianconeri continuano a vincere, è dura. Bisogna che inizi a perdere... L'Inter ha una buona squadra però forse qualcosa manca per la continuità. Mercato di gennaio? Non posso entrare nello specifico, vediamo. La Juve credo che con CR7 abbia il giocatore più forte però anche lui ha i suoi alti e bassi. Ora ha avuto questo momento di crisi, ma forse è stata quasi creata.."

