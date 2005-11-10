Feyenoord-Como 3-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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14.10.2026 21:42Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Feyenoord (4-3-3): Enrst; Read, St. Juste (79' Watanabe), Marmol, Lopez; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel; Hadj Moussa (91' Schaken), Ferri (79' Van den Elshout), Valente (46' Diarra). All.: Van Bronckhorst
Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic (60' Yan Couto), Ramon, Chalobah, Valle; Milla (60' Da Cunha), Perrone; Diao (23' Rodriguez), Baturina (79' Liberali), Kaiki (60' Douvikas); Nico Paz. All.: Fabregas
Arbitro: Donatas Rumsas (Lituania)
Marcatori : 18' Diao (C), 20' Zechiel (F), 52' Hadj Moussa (F), 81' aut. Sanchez (F), 93' Douvikas (C)
Ammoniti: Diarra (F), Smolcic, Ramon, Da Cunha (C), Read (F)
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