Figo: "Il Triplete con l'Inter? Mi è dispiaciuto, ma avevo già deciso di ritirarmi"

Intervenuto nel corso di una diretta su Instagram, l’ex giocatore dell’Inter Luis Figo ha raccontato il proprio addio al cacio, arrivato un anno prima della vittoria del Triplete: “L'anno che l'Inter ha vinto il Triplete, per quello che hanno vinto un po' mi è dispiaciuto certo, ma va bene così. Io avevo già pensato di ritirarmi ma poi è arrivato Mourinho e avevo la curiosità di poter allenarmi con lui perché lo avevo avuto come allenatore in seconda ed ero curioso di sapere come fosse da primo allenatore e terminare così la mia carriera”, ha assicurato.