Fiore: "Lazio del 2000 più forte di questa. Ma Inzaghi può giocarsi lo Scudetto"

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex centrocampista della Lazio Stefano Fiore ha parlato delle possibilità di vittoria dello Scudetto da parte della Lazio in caso di ripartenza della Serie A: “Questa Lazio è superiore a quella dello scudetto? Credo di no, anche se dalla trequarti in su ha interpreti di livello e spessore e un bomber come Immobile. Correa, Luis Alberto e Milinkovic sono grandissimi giocatori. Ma serve fare un paragone sul tipo di calcio: quella del 2000 era una Lazio che giocava e vinceva contro avversari altrettanto forti come Roma, Juve, Inter, Milan… tutte squadre di grande livello. E credo avesse una difesa superiore. La Lazio ora è un’ottima squadra, ma la Juve per qualità globale della rosa credo sia superiore. La Lazio però ha dimostrato di saperla battere, se dovesse riprendere il campionato potrà giocarsela fino in fondo”.