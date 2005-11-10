Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"

Ospite di Maracanà, programma della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex attaccante Francesco Baiano: "La Fiorentina ha fatto una buona partita ma prende troppi gol, manca equilibrio, avvertono poco il pericolo e c'è poco filtro. Ogni volta che gli ripartono rischiano di prendere gol e non reagiscono quando vanno sotto. Questa squadra ha veramente sbagliato soltanto la partita col Genoa da quando c'è Vanoli. Se prendi tre gol dal Como è tutto più complicato. La Fiorentina è una squadra che crea, anche ieri ha avuto tante palle gol, ma subisce parecchio. Nelle difficoltà devi dare alla squadra una certezza, ma vedere tutti questi cambiamenti portano un senso di smarrimento alla squadra perché si perde l'amalgama, qui invece ogni domenica si cambiano i centrali alla ricerca della quadra giusta. La Fiorentina gioca una volta a settimana, che senso ha cambiare così tante formazioni?".

E poi sul momento di Allegri e Spalletti: "Tutti e due sul braciere. Nessuno sta bene, chi più chi meno. Voglio essere buono con Allegri perché il Napoli non ha fatto mercato, ma resta una squadra forte. Sono bravi ma a fine ciclo, dovevano cambiare di più, invece si stanno appiattendo. In molti a Napoli hanno fatto il loro tempo. I cavalli giusti si vedono alla fine. La Juventus e l'Atalanta potevano lottare per lo scudetto".