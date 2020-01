© foto di Giacomo Morini

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l’ospedale di Careggi come da protocollo stabilito. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero". Con questo comunicato la Fiorentina rende note le condizioni del proprio centrocampista, uscito anzitempo durante la gara contro il Genoa, nell'ultimo turno di campionato. Il giocatore, dunque, con ogni probabilità salterà le prossime sfide in programma contro Inter (Coppa Italia) e Juventus (campionato).