Fiorentina-Como 1-3: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 17:19Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
18.10.2026 17:19Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Mastantuono), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. All.: Vanoli
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. All.: Fabregas
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)
Ammoniti: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F)
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
07:57 Altre Notizie
Stefano Tacconi battezza Del Piero presidente della Juve e svela aneddoto su Platini
Ieri