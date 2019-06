Fiorentina, Nardella: "Benvenuto Commisso. Grazie ai Della Valle"

© foto di Federico De Luca

Dal profilo Twitter del sindaco Dario Nardella arriva un video che vede il primo cittadino di Firenze in compagnia del nuovo proprietario viola Rocco Commisso. All'augurio di Nardella arriva anche la risposta del nuovo numero uno della Fiorentina: "Io voglio dire grazie assai al sindaco. E spero che non sarò deluso dalla città di Firenze e dai tifosi della Fiorentina, che spero abbiano fiducia in me". Di seguito il tweet.