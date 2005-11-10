Frosinone-Sassuolo 4-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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16.10.2026 23:08Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (79’ Amey), Monterisi, Cittadini (74’ Fayed), Bracaglia; Calò (79’ Cichella), Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (74’ Zerbin); Raimondo. All.: Alvini
Sassuolo (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig (67’ Obrador); Thorstvedt (58’ Bowie), Matic (67’ Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (67’ B. Dominguez), Laurienté (83’ Volpato). All.: Aquilani
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 9’ Calò (F), 15’ Berardi (S), 27’ Raimondo (F), 30’ Raimondo (F), 37’ Thorstvedt (S), 57’ Raimondo (F)
Ammoniti: Bowie (S)
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