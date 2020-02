© foto di Federico De Luca

Sono 23 i convocati del Genoa per la gara casalinga in programma domani alle 15 contro il Cagliari, valida per il 23° turno di Serie A. Eccoli nel dettaglio:

Portieri: Perin, Marchetti, Jandrei.

Difensori: Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Ghiglione, Ankersen, Masiello, Soumaoro.

Centrocampisti: Jagiello, Eriksson, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata.

Attaccanti: Sanabria, Iago Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti.