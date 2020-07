Genoa, giornata di riposo dopo il ko con l'Inter: "Si raccolgono le forze per le ultime due finali"

Giornata di riposo per il Genoa all'indomani della sconfitta contro l'Inter. "Si raccolgono le forze per le ultime due finali, ripresa fissata per domani pomeriggio", scrive il profilo Twitter del club rossoblù.

In caso di vittoria nella sfida odierna col Bologna, intanto il Lecce potrebbe portarsi a -1 in classifica proprio dal Grifone e quindi dalla salvezza.