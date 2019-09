Gli appassionati contro FIFA20: manifestazione di protesta a Madrid

© foto di Stefano Di Bella

La prima manifestazione fisica a livello mondiale contro un videogioco avverrà in Spagna. Destinatario della critica, FIFA 20: nel nuovo titolo sparisce la modalità match day. Una scelta che, secondo le accuse di alcuni utenti spagnoli, andrebbe a penalizzare la giocabilità di uno dei due titoli dedicati al calcio più venduti al mondo. Inoltre, nel mirino vi sarebbe anche il mantenimento dell'handicap per le modalità online come Ultimate Team. Argomentazioni forti, e l'11 ottobre alle 19 un gruppo di appassionati protesterà ufficialmente davanti alla sede di EA Sports a Madrid. Quanti? Probabilmente non tantissimi, ma nemmeno quattro gatti: la protesta era inizialmente in programma il 4 ottobre, ma è stata posticipata su richiesta governativa.