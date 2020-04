Stay and Play Cup, Kluivert fa volare la Roma ai quarti: decisive le reti di Dzeko e Pellegrini

Che l’intesa stesse migliorando era sotto gli occhi di tutti, ma ieri Justin Kluivert ha fatto segnare prima Dzeko e poi Pellegrini. Il tutto fatto in massima sicurezza sia chiaro perché stiamo parlando del torneo “Stay and Play Cup” organizzato da EASports per raccogliere fondi per l’emergenza da Coronavirus. Il teatro della battaglia è Fifa 20 e ieri l’olandese con un secco 2-0 ha battuto il terzino spagnolo del PSG Juan Bernat. Il tabellone non prevede andata e ritorno, ma scontro diretto. Chi vince avanza e chi perde esce. Kluivert è dunque passato ai quarti di finale e ancora una volta si ritroverà a vestire i panni di Fonseca.

Il credo tattico è rimasto lo stesso come dimostra il 4-2-3-1 di ieri con Mkhitaryan e Under a completare la trequarti insieme a lui dietro a Dzeko. Come terzino destro ha dato fiducia a Bruno Peres e al triplice fischio ha potuto esultare. Ora potrà indossare nuovamente i cuffioni bianchi da gaming nei quarti contro Jesper Lindstrom del Brondby, partito da lontano per diventare uno dei favoriti. Il danese infatti, che aveva passeggiato contro Khaoui del Marsiglia (8-2), ieri ha eliminato Azpilicueta del Chelsea, conquistando il passaggio del turno. Appuntamento dunque nel weekend con domenica in scena la finale a partire dalle 22 e in diretta su Sky Sport.