© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ampia vittoria del West Ham del nuovo tecnico David Moyes, capace di vincere 4-0 contro il Bournemouth. Doppietta per Noble e assoli di Felipe Anderson e Haller per il poker finale. Pareggio invece tra il Crystal Palace e il Norwich, fanalino di coda in Premier League: è Wickham, a pochi minuti dalla fine, a pareggiare l’iniziale vantaggio dei Canaries.

Poi c’è la sfida fra Ancelotti e Guardiola, all’Etihad: il catalano va sul 2-0 sfruttando una doppietta, da centravanti consumato, di Gabriel Jesus. Il gol della bandiera è di Richarlison, per il 2-1 finale e la quinta vittoria consecutiva del City contro l’Everton. Sempre lontanissimo il Liverpool, a più undici con due partite in meno.