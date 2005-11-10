Le partite di oggi: il programma di domenica 25 ottobre
Giacomo Iacobellis
Il programma calcistico propone una giornata piena di appuntamenti nei principali campionati europei, dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga e Ligue 1. In Italia riflettori puntati su Inter-Fiorentina all'ora di pranzo e sulla sfida serale tra Udinese e Milan, oltre che su Lecce-Juventus nel tardo pomeriggio, mentre in Spagna l'attesa è tutta per il Clásico tra Barcellona e Real Madrid, in programma alle 21:00. Di seguito gli incontri più interessanti di domenica 25 ottobre.
Ligue 1 – Francia
15:00 Monaco-Lilla
17:15 Angers-Lorient
17:15 Auxerre-Le Mans
17:15 Marsiglia-Le Havre
17:15 Rennes-Strasburgo
17:15 Tolosa-Troyes
Bundesliga – Germania
15:30 Hoffenheim-Leverkusen
17:30 Friburgo-Bayern Monaco
Premier League – Inghilterra
15:00 Crystal Palace-Newcastle
15:00 Hull City-Brentford
15:00 Liverpool-Brighton
15:00 Manchester United-Bournemouth
17:30 Sunderland-Leeds
Serie A – Italia
12:30 Inter-Fiorentina
15:00 Atalanta-Frosinone
15:00 Genoa-Venezia
18:00 Lecce-Juventus
20:45 Udinese-Milan
Serie B – Italia
15:00 Palermo-Carrarese
17:15 Verona-Pisa
Serie C – Girone A
12:30 Renate-AlbinoLeffe
12:30 Trento-Juventus Next Gen
14:30 Desenzano-Giana Erminio
17:30 Arzignano-Novara
17:30 Lecco-Folgore Caratese
17:30 Pergolettese-Lumezzane
17:30 Pro Vercelli-Ospitaletto
Serie C – Girone B
14:30 Forlì-Pianese
14:30 Grosseto-Reggiana
14:30 Torres-Guidonia
Serie C – Girone C
12:30 Monopoli-Audace Cerignola
14:30 Foggia-Cavese
15:00 Catania-Giugliano
Eredivisie – Olanda
12:15 Fortuna Sittard-Excelsior
14:30 NEC Nijmegen-Groningen
14:30 PSV-Feyenoord
16:45 Sparta Rotterdam-Ajax
20:00 AZ Alkmaar-Twente
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Estoril-Moreirense
19:00 Nacional-Braga
19:00 Rio Ave-Famalicão
21:30 Sporting-Académico Viseu
LaLiga – Spagna
14:00 Athletic Bilbao-Getafe
16:15 Celta Vigo-Betis
18:30 Real Sociedad-Levante
21:00 Barcellona-Real Madrid