Giacomo Iacobellis
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti.
notizie di Giacomo Iacobellis
Ieri
domenica 3 maggio
17:22TMWIl Milan è in crisi: i numeri impietosi di una squadra che ha segnato un solo gol nelle ultime 5
17:15TMWCrisi Milan, fischi dal settore ospiti del Mapei a fine gara. E la squadra non va sotto la curva
16:56Il Sassuolo complica i piani Champions del Milan: 2-0 firmato Berardi-Laurienté, Tomori espulso
16:37Rafa Leao sostituito e fischiato anche al Mapei: intanto il Sassuolo resta sul 2-0 contro il Milan
15:30Ingenuo doppio giallo di Tomori: il Milan resta in dieci dal 24' e il Sassuolo è ancora avanti 1-0
15:15Tare flirta con l'obiettivo Ismael Koné nel pre di Sassuolo-Milan: "Ha caratteristiche importanti"
15:07Berardi la sblocca dopo soli 6 minuti: il tiro a giro del 10 neroverde vale l'1-0 contro il Milan
14:20"La foto con i capelli lunghi di Higuain era creata con AI": la rivelazione sullo scatto virale
sabato 2 maggio
21:38Il bilancio di Allegri su Jashari: "Cresciuto molto, credo che il Milan abbia fatto un ottimo colpo"
venerdì 1 maggio
15:59Juventus, istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dell'Heysel
15:45Gullit: "Leao grande giocatore, ma ogni tanto sembra stia combattendo i diavoli nella sua testa"
15:15Sauro Fattori si chiede: "Il rapporto con la Fiorentina si è rotto, ma chi lo prende oggi Moise Kean...
14:50Terribile incendio sulle colline pisane, il Pisa esprime la propria vicinanza con un comunicato
13:00Yildiz vede solo la Juve, Tare si sbilancia su Modric, Bernardo Silva-Barça: le top news delle 13
12:40TMWPisa-Lecce si giocherà: la gara non è a rischio, nonostante il vasto incendio sulle colline pisane
11:54Pellegrini è a un bivio: Gasp lo vuole, ma la Roma gli offre un rinnovo con stipendio dimezzato
10:52Danilo e Alex Sandro rinati al Flamengo, il ds: "Ci danno mentalità vincente. Paquetà mio colpo top"
10:31Milan fiducioso per Goretzka: Tare e Furlani si sono mossi in anticipo, ecco l'offerta al tedesco
09:52Il ritorno di Di Lorenzo, 12 partite dopo: a Como il Napoli ritroverà finalmente il suo capitano
09:22Carratelli sul CorSport: "Previsioni negative sul summit ADL-Conte, ma è auspicabile la permanenza"
giovedì 30 aprile
16:12Fabregas ripensa a PSG-Bayern: "Penso di aver visto la miglior partita in vita mia, ho goduto..."
15:02D'Aversa: "I ragazzi mi seguono dal primo giorno, risolte alcune problematiche di atteggiamento"
12:17Totti aspetta il via libera definitivo per tornare alla Roma: sarà il nuovo "ponte" giallorosso
09:56Inter, in mediana sarà rivoluzione: ritorno di fiamma per Curtis Jones, piace Koné, addio Frattesi
martedì 28 aprile
lunedì 27 aprile
17:45TMWCarmagnini sul caso Rocchi: "Udinese-Parma, il rigore c'era. E mica era un Inter-Juve decisivo"
17:39Condò: "L'Inter procede verso lo scudetto col pilota automatico, il locale per la festa è prenotato"
16:30Mondiale per Club 2029, ecco come cambia il ranking: tutte le novità della FIFA per la Champions
16:15Ambrosini: "Milan-Juve brutta, con l'Inter c'è un grosso gap. I rossoneri prendano Lewandowski"
14:27Ranocchia su Milan-Juve: "Per Allegri bene così, ha giocato per il suo obiettivo e l'ha raggiunto"
13:31Esclusiva TMWL'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"
12:56TMWAllegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
12:55Pazzini su Milan-Juve: "Non mi aspettavo una gara così brutta: rossoneri bassi, bianconeri lenti"
12:23Tacchinardi: "Se lo spettacolo di Milan-Juve ieri è stato brutto, la colpa è del gioco di Allegri"
domenica 26 aprile
18:45Palladino sui torti arbitrali: "A Bergamo gli episodi ci hanno condannato, ma troppa negatività"
18:00Marotta sul caso Rocchi, Simonelli difende la Serie A, Como a -2 dalla Juve: le top news delle 18
17:53Zielinski si gode la nuova vita da play: "Una fortuna giocare lì, quest'anno mi è piaciuto di più"
16:52Sassuolo, Grosso: "Volpato ha qualità incredibili, glielo dico sempre. Ma si accende e si spegne"
16:37Rugani: "L'obiettivo era salvare la Fiorentina e, a prescindere dal mio futuro, ci siamo vicini"
16:23Lorenzo Bernasconi si è lesionato il collaterale, Palladino: "Perdiamo un giocatore importante"
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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