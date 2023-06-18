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Giacomo Iacobellis

Giacomo IacobellisGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti.
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notizie di Giacomo Iacobellis
Ieri
domenica 3 maggio
17:22TMWIl Milan è in crisi: i numeri impietosi di una squadra che ha segnato un solo gol nelle ultime 5
17:15TMWCrisi Milan, fischi dal settore ospiti del Mapei a fine gara. E la squadra non va sotto la curva
sabato 2 maggio
19:00TMWRoma, anche Massara al Tre Fontane per il match point scudetto della squadra femminile
venerdì 1 maggio
14:00TMWJuventus, buone notizie per Spalletti: oggi tutti in gruppo, anche Yildiz e Vlahovic
12:40TMWPisa-Lecce si giocherà: la gara non è a rischio, nonostante il vasto incendio sulle colline pisane
giovedì 30 aprile
14:55TMWAtalanta, allenamento mattutino in vista del Genoa: Rossi a parte, terapie per Bernasconi
14:35TMWJuventus, le ultime dalla Continassa: Thuram in gruppo, differenziato per Yildiz e Vlahovic
martedì 28 aprile
09:37TMWChi è Paul Mendy, il 19enne del Cagliari che ha segnato due gol all'esordio dal 1' in A
lunedì 27 aprile
17:45TMWCarmagnini sul caso Rocchi: "Udinese-Parma, il rigore c'era. E mica era un Inter-Juve decisivo"
17:16TMWRoma, sospiro di sollievo per Gasperini: gli esami di Celik hanno escluso lesioni muscolari
13:31Esclusiva TMWL'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"
12:56TMWAllegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
domenica 26 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
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