Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 ottobre
Dimitri Conti
Tante partite in programma oggi, giovedì 22 ottobre 2026.
Archiviata la due giorni di Champions League, tocca oggi alle sorelle minori Europa League e Conference, con Juventus, Milan e Atalanta che scendono in campo in rappresentanza della nostra Serie A. Di seguito tutti gli incontri, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio.
Europa League - Fase Campionato (3^ giornata)
18:45 - Ararat-Armenia vs Alkmaar
18:45 - Din. Zagabria vs Nijmegen
18:45 - Ferencvaros vs Torreense
18:45 - Juventus vs Rennes
18:45 - Lech vs Sunderland
18:45 - OFI Crete vs Leverkusen
18:45 - Royale Union SG vs H. Beer Sheva
18:45 - Sturm Graz vs Marsiglia
21:00 - Besiktas vs Crystal Palace
21:00 - Bournemouth vs Milan
21:00 - Celje vs Salzburg
21:00 - Celtic vs Celta Vigo
21:00 - Hoffenheim vs Lione
21:00 - Jagiellonia vs Anderlecht
21:00 - Lilleström vs Real Sociedad
21:00 - Olympiakos vs Sparta Praga
21:00 - Omonia vs Benfica
21:00 - Plzen vs Levski
Conference League - Fase Campionato (2^ giornata)
16:30 - Kairat Almaty vs Panathinaikos
18:45 - Getafe vs Lugano
18:45 - Iberia 1999 vs Mjallby
18:45 - Inter Escaldes vs Univ. Craiova
18:45 - Jablonec vs Brighton
18:45 - Kauno Zalgiris vs Brann
18:45 - Nordsjaelland vs CSKA Sofia
18:45 - Pafos vs Riga FC
18:45 - Stella Rossa vs FC Copenhagen
18:45 - Trabzonspor vs Hearts
21:00 - Aarhus vs Egnatia
21:00 - Ajax vs Atalanta
21:00 - Borac Banja Luka vs KuPS
21:00 - Braga vs Gent
21:00 - Lincoln vs Twente
21:00 - Midtjylland vs St. Truiden
21:00 - Monaco vs Friburgo
21:00 - Thun vs Hajduk Split