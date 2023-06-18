Dimitri Conti
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti. È inoltre speaker di Radio FirenzeViola, dove conduce la trasmissione “Uno contro tutti”.
notizie di Dimitri Conti
11:09L'avvocato D'Onofrio sull'inchiesta arbitri: "Per la frode i risultati delle partite non contano"
09:26TMWFavo (CT Italia U19): "C'è la base per l'Italia ai Mondiali 2030, ma fate giocare i ragazzi"
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
14:50Lazaro alle ultime partite con il Torino: si svincola. Ci sono il Palmeiras e un club del Qatar
12:24Parma, Circati: "L'infortunio mi ha aiutato. Non vedo l'ora di giocare i Mondiali con l'Australia"
11:50Grifo alla Serie A: "Non sarà facile portarmi via da Friburgo. Potrei chiudere la carriera qui"
mercoledì 29 aprile
18:15La storia di Andrea Lai, italiano finito a vedere un match in Nord Irlanda per Football Manager
16:29Pilar Fogliati e la relazione con Paratici: "Sì, vent'anni di differenza. Non me ne frega niente"
martedì 28 aprile
19:24Coppa Italia, derby e Internazionali di tennis. Il Prefetto di Roma: "Ci sono riflessioni in atto"
lunedì 27 aprile
21:52TMWPer un Braschi che si scalda e non entra ci sono sempre un Mendy e un Gueye al debutto dal 1'
20:35Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta, l'Europa (League) si allontana. Cagliari quasi salvo
sabato 25 aprile
12:00TMWParma-Pisa è anche Cuesta contro Hiljemark: si sfidano gli allenatori più giovani in Serie A
venerdì 24 aprile
23:35TMWAltra grande serata per Alisson Santos: Napoli pronto a riscattarlo dallo Sporting. Le cifre
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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