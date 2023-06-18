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Dimitri Conti

Dimitri ContiGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, interviste e approfondimenti. È inoltre speaker di Radio FirenzeViola, dove conduce la trasmissione “Uno contro tutti”.
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notizie di Dimitri Conti
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sabato 2 maggio
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venerdì 1 maggio
23:53TMWPisa in Serie B. Nzola, Durosinmi, Stojilkovic: 12 milioni per non azzeccare la punta
giovedì 30 aprile
16:15TMWDal Real Madrid alla Serie A, con ricompra: l'ultimo della lista può essere Gonzalo Garcia
13:05TMWNuovo DS della Roma, corsa a più teste: tra i candidati c'è anche Nani dell'Udinese
mercoledì 29 aprile
18:59TMWRespinto il reclamo di ACAP contro il sequestro conservativo ottenuto dal Genoa
17:44TMWLa Fiorentina ritrova alcuni protagonisti: rientro graduale in gruppo per Gosens e Parisi
16:54UfficialePrimo contratto da professionista con l'Hellas Verona per l'attaccante Casagrande
15:55TMWComo criticato per gli italiani, Ludi ribatte: "Orgogliosi del lavoro che stiamo facendo"
15:20TMWLa proposta di Bollini, CT Italia U19: "Ci vorrebbe il campionato delle seconde squadre"
14:48TMWComo, il DS Ludi blinda Fabregas: "Come un anno fa, siamo certi di proseguire insieme"
13:35TMWIl Lecce si allena a Villafranca aspettando di partire per Pisa. Pierotti fa differenziato
13:21TMWAtalanta, stamani allenamento a Zingonia. Ancora terapie per l'infortunato Bernasconi
13:09TMWFinale Coppa Italia Primavera, anche Spalletti e dirigenti Juventus saranno presenti
00:04TMWUragano Kane: in Serie A 17 squadre su 20 hanno segnato meno gol dell'inglese
martedì 28 aprile
18:28TMWDany Mota ha fatto 200 con il Monza. E ha detto no agli Emirati Arabi per la Serie A
lunedì 27 aprile
21:52TMWPer un Braschi che si scalda e non entra ci sono sempre un Mendy e un Gueye al debutto dal 1'
21:15TMWAtalanta lenta da due mesi, ora occhio alle spalle. E Palladino tifa Inter il 13 maggio
18:11UfficialeDino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
sabato 25 aprile
12:00TMWParma-Pisa è anche Cuesta contro Hiljemark: si sfidano gli allenatori più giovani in Serie A
venerdì 24 aprile
23:35TMWAltra grande serata per Alisson Santos: Napoli pronto a riscattarlo dallo Sporting. Le cifre
23:00TMWConte non dimentica: favore al suo Lecce e all'amico Corvino, prima che al Napoli
21:30TMWEnnesima rivoluzione Roma, già sei Ds cambiati in un decennio. Tiago Pinto il più longevo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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