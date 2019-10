Il giramondo Costantino: "Sto male vedendo lo stato del calcio siciliano"

Il tecnico Giovanni Costantino, attuale collaboratore di Marco Rossi in Ungheria, nonostante una carriera da giramondo non ha mai dimenticato la sua Sicilia e guarda con amarezza lo stato del calcio nella regione: “Mi fa male vedere come si sia ridotto il calcio siciliano con Palermo e Messina in Serie D e il Catania coi suoi problemi, come anche il Trapani. Dobbiamo ripartire dai siciliani di valore, quelli che magari oggi lavorano fuori dai confini regionali. È un problema di mentalità: lì in Sicilia vige la logica dell’amico degli amici. La meritocrazia è utopia, purtroppo. Messina mi manca molto, è casa mia. - continua Costantino parlando delle sue esperienze e del futuro come riporta Mediagol.com – Ho iniziato a Porvoo in Finlandia, poche ore di luce e tecnica base ai minimi termini allenando gli Under12. Solo un bimbo, in quel gruppo, riusciva a fare almeno 10 palleggi. Ho lavorato tanto e mi sono preso molte soddisfazioni. Poi Aland United nel calcio femminile e infine l’approdo alla Honved con Rossi che poi ho seguito prima al DAC in Slovacchia e ora in Nazionale. Futuro? In Italia o all’estero non ha importanza, la mia patria è il calcio. Se arrivasse una chiamata da Messina? Da tempo lavoro con calciatori che giocano in Champions League, ma allenare il Messina sarebbe un sogno. In quel caso non c’è categoria che tenga, tifo ACR e vado a vedere le partite sempre in curva, ma spero che si possa arrivare a un progetto unico fra le due realtà cittadine”.