Ufficiale L'U. Craiova si separa da Costantino. Il tecnico italiano via dopo 4 mesi e mezzo

È finita l'avventura in Romania di Giovanni Costantino. L'Universitatea Craiova, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la separazione dal tecnico messinese. Costantino, 39 anni, era in carica dal 16 ottobre e in 16 partite di campionato ha conquistato 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Questo il comunicato sui social: "Grazie a Giovanni Costantino e Maurizio Morra. Li ringraziamo per il loro impegno nel nostro club e auguriamo loro buona fortuna per il futuro".