Il Premio Scirea alla squadra VF di La Spezia campione nel 43-44

Ieri, a Cinecittà World, durante la terza edizione di Roma Sport Experience, la manifestazione che ha trasformato il Parco del Cinema e della Tv in un vero e proprio villaggio dello Sport, si è svolta, organizzata da OPES Italia, anche la seconda edizione del "Premio Scirea".

Uno dei 4 trofei assegnati è stato attribuito alla squadra di Calcio del 42° Corpo dei Vigili del Fuoco della Spezia che, durante il Torneo di Guerra del '43 -'44, risultò vincitrice della competizione battendo nel girone finale la squadra del Grande Torino con il punteggio di 2 a 1; gli altri premiati sono stati Arianna Pomposelli atleta della Nazionale Italiana di Futsal, la Nazionale di calcio a 5 dei pazienti psichiatrici e Fabrizio Loffredda responsabile nazionale del settore Calcio a 8.

La Commissione ha così motivato l'attribuzione del riconoscimento:

"Abbiamo seguito con molto interesse la vicenda della squadra e riteniamo, noi tutti, che incarni lo spirito ed i valori del premio".

L'evento è stato condotto da Juri Morico, segretario generale OPES ed ha visto la partecipazione di Riccardo Viola, presidente CONI Lazio, che ha consegnato i premi, di Marco Perissa, presidente OPES, del Dirigente dell'Ufficio per le attività sportive, nonché Vice presidente del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, prof. Fabrizio Santangelo, che ha ritirato il premio assegnato ai VF insieme all'ing. Vincenzo Melillo, responsabile della comunicazione del Comando provinciale VV.F. della Spezia.

Per impreziosire la manifestazione, sono state esposte la Coppa vinta dai VF spezzini al termine delle finali del 1944, la medaglia d'oro assegnata dalla Federazione italiana giuoco calcio nel 2002 ed una copia della maglia da gioco del Campionato 1943-44.

La consegna del premio è stata l'occasione per ribadire la speranza che il titolo prettamente onorifico assegnato dalla Federazione possa essere trasformato, un giorno non lontano, in un titolo equivalente allo scudetto.