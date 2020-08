Iniziata la stagione 2020/21 del Sassuolo: tamponi e sedute individuali al Mapei Center

Oggi al Mapei Football Center è ufficialmente iniziata la stagione sportiva 2020/21 per il Sassuolo Calcio. I neroverdi sono stati sottoposti ai tamponi di controllo e successivamente hanno iniziato le sedute atletiche individuali secondo l’attuale protocollo FIGC, con il mantenimento delle distanze previste. Martedì 25 Agosto sempre presso il centro sportivo neroverde sono in programma al mattino i test Mapei mentre nel pomeriggio proseguiranno le sedute individuali. L’inizio degli allenamenti di gruppo è previsto per venerdì 28 Agosto, atteso il completamento degli accertamenti come da protocollo con i test incrociati tampone/ test sierologico. Resta inteso che, come da normativa, tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse e l’accesso al parcheggio esterno antistante l’ingresso al Mapei Football Center continuerà ad essere interdetto al pubblico.