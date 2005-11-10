Inter-Parma 3-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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10.10.2026 20:25Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74’ Spence), Sucic, Calhanoglu (61’ Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (74’ Luis Henrique); Esposito (61’ Lautaro), Thuram (61’ Bonny). A disp.: Di Gennaro, Provedel, Zielinski, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni. All.: Chivu
Parma (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni (78’ Britschgi); Delprato, Fabbian (62’ Lontani), Keita, Sierro (62’ Bernabé), Valeri; Toure (84’ Frigan), Elphege (62’ Romero). A disp.: Ghidotti, Daffara, Diallo Thiao, Cremaschi, Ordonez, Konaté, D. Diallo, Drobnic. All.: Gilardino
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 13’ Sucic, 19’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram (I)
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