Inter-Roma, un solo dubbio per Conte: Godin favorito su D'Ambrosio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un solo dubbio di formazione per Antonio Conte in vista della sfida di questa sera contro la Roma. La casella di campo con il ballottaggio è quella del terzo di difesa, con De Vrij e Skriniar sicuri del posto e Godin e D'Ambrosio a giocarsi una maglia da titolare. Al momento l'ex Atletico Madrid è in vantaggio sull'italiano, anche se, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri il numero 33 è stato provato sia in difesa che come esterno destro a centrocampo.