Inter, Suning si espande. Il brand nerazzurro ancora più forte in Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il marchio Suning continua ad espandersi: il colosso cinese ha acquistato l'80% delle quote di Carrefour China, un'operazione da oltre 600 milioni di euro. Secondo Forbes, potrebbero esserci dei benefici anche per l'Inter: nelle 300 filiali di prossima apertura in Asia, sarà dedicato uno spazio alla vendita di materiale sportivo, in particolare i prodotti ufficiali nerazzurri. Una mossa che farebbe aumentare la popolarità del club, che ora è chiamato a vincere.