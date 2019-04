Juve, maglia 2020 fa discutere. Il Fulham punge: "Nella nostra ombra”

Sembrano esserci ormai pochi dubbi in merito alla nuova maglia della Juventus , senza strisce verticali ma 'divisa' in due con i colori classici della Vecchia Signora. La tenuta non è passata inosservata all'estero, in particolare in casa Fulham. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club londinese ha sottolineato quanto la nuova casacca juventina ricalchi quella dei cottagers. “Per sempre nella nostra ombra”, il messaggio pungente del Fulham che ha poi preferito cancellare il tweet.